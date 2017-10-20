أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, يوم الجمعة, أن عملية الولايات المتحدة في سوريا بعيدة عن الانتهاء، مؤكدا في الوقت ذاته أن تحرير الرقة إنجاز مهم في مكافحة "داعش".

وذكرت قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني, أن الوزير الأمريكي قدم في بيان, صادر عنه التهنئة للشعب السوري وقوات سوريا الديمقراطية لتحرير الرقة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد "نجاح الجهود السورية والدولية الحالية الرامية إلى هزيمة هؤلاء الإرهابيين ".

وأكد تيلرسون في بيانه أن التحالف الدولي سيواصل جهوده حتى تحرير السوريين من قسوة التنظيم وضمان أنه لن يتمكن من "تصدير الإرهاب" إلى مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن "التحالف سيواصل حملته الدؤوبة لحرمان "داعش" من الحصول على ملاذ آمن في أي مكان في العالم، وتقويض قدرته على تجنيد ونقل مقاتلين إرهابيين أجانب وتحويل أموال ونشر دعاية كاذبة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد الوزير الأمريكي في البيان, "نحن على ثقة بأننا سنتغلب على هذه المنظمة الإرهابية الوحشية وسنقضي عليها ".

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), يوم الثلاثاء, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

كما أن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي يضم مجموعات كردية وعربية، يحصل على دعم من قوات أمريكية بالإضافة إلى غطاء جوي من جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، تشن هجمات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014, فيما تدخل الطيران الروسي في سورية الى جانب النظام بدءا من 30 ايلول عام 2015.

سيريانيوز