سقط ضحايا يوم الجمعة جراء سقوط قذائف هاون على مناطق القصاع والطبالة بدمشق, وجرمانا بريفها.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن مصدر في قيادة شرطة دمشق أن "منطقتي القصاع والطبالة تعرضتا لسقوط 5 قذائف هاون ما تسبب بإصابة 3 مواطنين بينهم طفل بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية".

ولقي, الأحد الماضي شخصان حتفهما وأصيب 9 آخرون جراء سقوط قذائف متفجرة على منطقة باب شرقي ومحيطها في دمشق القديمة.

وفي ريف دمشق, افادت مصادر اعلامية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن مصرع امراة واصابة اخرين جراء سقوط قذيفة صاروخية في محيط منطقة الجنائن بجرمانا.

واستهدفت قذائف الهاون من جديد عدة مناطق في دمشق, عقب التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

سيريانيوز