استحوذت "فيسبوك" على تطبيق TBH لتبادل المجاملات والإطراءات بين المراهقين دون اظهار هوية المستخدمين، والذي وصل عدد تحميلاته إلى 5 مليون تقريباً، وعدد مستخدميه يومياً إلى 2.5 مليون.

وبحسب "TechCrunch "، فإن قيمة الصفقة لا تتجاوز 100 مليون دولار على أن ينتقل مؤسسوا التطبيق الأربعة للعمل في "فيسبوك" بشكل شبه مُنفصل، إلا أنهم لن يستقلّوا مثلما هو حال فريق عمل "واتس آب" أو "انستغرام"، حيث تعمل فرقها في أبنية مُنفصلة تمامًا.



ويقوم التطبيق على فكرة التصويت من أجل تقديم المجاملات، فالمستخدم تظهر له أسئلة مع أربعة أسماء من أصدقائه للاختيار من بينها، ليقوم التطبيق فيما بعد بإرسال رسالة للشخص المختار يخبره فيها بأن أحدهم يعتبره أفضل شخص ناصح، أو أفضل شخص يمكن السفر معه، على سبيل المثال.



والتطبيق محصور حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، وهو لا يدعم التطبيق جميع الولايات بسبب نقص السيولة المالية التي كادت أن تنتهي خلال 60 يوم قبل استحواذ "فيسبوك" عليه، وهذا يعني أن التطبيق سينتشر بصورة أكبر خلال الفترة القادمة خصوصًا.