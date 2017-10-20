استطاع أحد المبتكرين، من اختراع جهاز يحول حركة العين إلى كلام مسموع ومفهوم، تسهل حياة الأشخاص المصابين بأمراض تمنعهم من الحركة أو الكلام، وقد تستخدم أيضاً في إنتاج الموسيقى والرسم.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإن أولى خطوات الكلام بالعين، تبدأ من خلال النظر إلى شاشة تعرض حروفاً أو رموزاً، فيما تقوم كاميرا بالتقاط الضوء المنعكس من العين ثم يتم تتبع حركة البؤبؤ عبر الأشعة تحت الحمراء.

وتستطيع العين بعدها، تحريك "السهم" الموجود على الشاشة واختيار الحروف أو الكلمات المطلوبة، وفي الخطوة التالية، يقوم جهاز آخر بتحويل تلك الكلمات المكتوبة إلى مسموعة، ثم تشكيل جمل أو فقرات كاملة.

وقد يكون استخدام هذه التكنولوجيا صعباً على بعض المرضى الذين يستطيعون الرمش بعيونهم دون تحريكها، وقد تتوفر بعض أنواع التكنولوجيا الخاصة بهؤلاء المرضى لاحقاً.