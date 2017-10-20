أظهرت مسوح حديثة، أن هواتف "آيفون 7" أكثر مبيعاً من هواتف "آيفون 8" حتى اليوم رغم طرحها منذ أكثر من عام تقريباً.

وبحسب "نيويورك بوست"، فإن الكثير من المتاجر التي شملها المسح قالت إن الزبائن يقبلون على "آيفون 7" أكثر من "آيفون 8"، مما يدل على أن الهاتف الجديد يفتقر إلى التطور الفارق مقارنة بالقديم.



وأشارت ردود الفعل من المتاجر إلى أن الزبائن يفضلون أيضاً انتظار هاتف "آيفون X"، الذي سيطرح في الأسواق الشهر المقبل، بينما انتقد البعض "آيفون 8"، الذي "لم يأت بجديد ولم يختلف كثيرا" عن "آيفون 7"، حسب آرائهم.



ويشبه "آيفون 8" كثيرا "آيفون 7"، مع اختلاف جوهري واحد هو الخلفية الزجاجية في الهاتف الجديد بدلا من المعدنية في القديم، مع وجود خاصية الشحن اللاسلكي، وعادةً ينتظر محبو منتجات الشركة هاتفها الجديد ويسجلون نسبة مبيعات مرتفعة بسرعة للمنتجات الجديدة.



ويبدأ سعر "آيفون 8" في الولايات المتحدة من 699 دولارا، مقابل 549 دولارا لـ"آيفون 7"، أما "آيفون X" فسيبدأ سعره من 999 دولارا.