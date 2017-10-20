تعمل "سامسونغ" حالياً على إضافة ميزة "وضع البورتريه" للكاميرا في هواتف "غلاكسي S8"، على أن تأتي ضمن ضمن تحديث البرامج الجديد القادم.

وبحسب " gsmarena"، فإن "سامسونغ" لم تؤكد بعد هذه الميزة، لكنها ردت على عميل قام بالاستفسار عن توفرها قريباً عبر مراسلة الشركة بالبريد الالكتروني، وكانت الاجابة أنه لا توجد معلومات حتى الآن بشأن تلك الميزة ولكنها تأمل أن تأتي في تحديث البرمجيات المقبل.

ويفتقر هاتف "سامسونغ غلاكسي S8" إلى العدسة المكبرة المخصصة telephoto camera كما هو الحال في كاميرا "غلاكسي نوت 8".

ويتوقع مراقبون، بأن يزود هاتف "غلاكسي S8 بلس" بهذه الميزة أيضاً في الكاميرا الخاصة به على غرار "غالاكسي S8".