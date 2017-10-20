رسمياً.. "هواوي" تكشف عن هاتف Mate 10 Lite علوم وتكنولوجيا شارك

أزاحت "هواوي" الستار رسميًا عن هاتف Mate 10 Lite في أوروبا بعد الصين، دون تفاصيل عن توفره في الولايات المتحدة الأميركية بعد.

وبحسب " phonearena"، فإن هاتف Mate 10 Lite المتوسط يعمل بمعالج Kirin 659ثماني النواة ولا يحتوي على شريحة الذكاء الاصطناعي الموجودة بمعالج Kirin 970.

ويحتوي الجهاز على ذاكرة عشوائية 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، ومكانين لشريحة SIM يمكن استخدام أحدهما لوضع شريحة microSD. ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة 16 ميغابيكسل و2 ميجابيكسل حتى يستطيع المستخدم التقاط صور بخلفيات مموهة مثل وضع الصور الشخصية الموجود على هواتف "آيفون". ويضم الهاتف أيضاً، كاميرا أمامية مزدوجة 13 ميغابيكسل و2 ميغابيكسل، بشاشة 5.9 بوصة بإحداثيات 18:9 بدقة 1080×2160 بيكسل وحواف صغيرة. ويقدم بطارية بسعة 3340 مللي أمبير بنظام أندرويد 7.0 Nougat؛ بسعر 400 دولار، وسيكون متوفراً في أوروبا بداية الشهر القادم.

2017-10-20 04:22:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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