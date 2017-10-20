قالت "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الجمعة، إن محافظة الرقة، بما فيها مدينة الرقة وريفها، ستكون جزءا من سوريا "لا مركزية اتحادية".

وقالت القوات في بيان أعلنت فيه رسميا انتزاع الرقة من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، "نتعهد بحماية حدود المحافظة ضد جميع التهديدات الخارجية ونؤكد بأن مستقبل محافظة الرقة سيحدده أهلها ضمن إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية اتحادية يقوم فيها أهالي المحافظة بإدارة شؤونهم بأنفسهم".

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), يوم الثلاثاء, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم (داعش).

وكانت (قسد) أعلنت نيسان الماضي، عن تشكيل "مجلس الرقة المدني" برئاسة مشتركة عربية – كردية لتولي شؤون المحافظة الواقعة شمال البلاد، حيث يتخذ المجلس وفق البيان التأسيسي بلدة عين عيسى "مقراً ﻣوﻗﺘﺎ إلى حين تحرير المدينة" على ان تتم "اعادة بناء المجلس بعد تحرير كامل المحافظة لتشميل جميع أبناء المحافظة من دون تهميش أحد".

يشار إلى أن هيئات وأحزاب كردية تسعى لتطبيق نظام فدرالي في مناطق شمال سوريا، حيث اعلنت الإدارة الذاتية في آذار 2016، النظام الفدرالي في مناطق سيطرتها في الشمال السوري، والتي تم تقسيمها إلى ثلاثة أقاليم باسم "روج آفا" وتضم "عفرين، وعين العرب (كوباني) والجزيرة السورية".

سيريانيوز