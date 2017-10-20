قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، يوم الجمعة، بجولة زار خلالها مناطق المعارك وجبهات القتال في سوريا.

وقالت وكالة (مهر) للأنباء، أن اللواء محمد باقري "تفقد مختلف مناطق المعارك والقتال في محافظة حلب السورية وغيرها من المناطق التي تشهد حربا مع الارهاب والارهابين".

ونقلت الوكالة عن باقري قوله في كلمة له أمام قوات المقاومة والمدافعين عن حرم الأئمة، أن "مصير الارهاب والارهابيين أوشك على الزوال".

وتأتي جولة اللواء باقري على جبهات القتال، في إطار زيارة بدأها إلى سوريا يوم الأربعاء وتسترق 3 أيام، التقى خلالها الرئيس بشار الأسد، ووزير الدفاع فهد جاسم الفريج, و رئيس هيئة الأركان العامة للجيش النظامي العماد علي أيوب, وتم بحث عدة ملفات, لكن ملف محاربة الإرهاب تصدر اللقاءات.

يشار إلى أن إيران تعد إحدى الدول الضامنة للهدنة السورية, كما تعتبر ابرز داعمي النظام السوري عسكريا، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي له, في حين تواجه اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.

سيريانيوز