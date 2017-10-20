لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب رابع، ليل الخميس، إثر هجوم مسلح وقع قرب حرم جامعة كولورادو الأمريكية.

وقال بيان صادر عن شرطة الولاية ان الهجوم أسفر عن مقتل شخصين، بينهم طالب، وإصابة ثالث (لم يوضح البيان إن كان طالبًا أم لا).

ولفت البيان الى ان منفذ الهجوم قتل، دون أي تفاصيل حول هوية المهاجم أو دوافع الهجوم.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن منفذ الهجوم على معرفة بشخص على الأقل من الضحايا، مشيرة أنها بدأت تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان هجوماً مماثلاً وقع يوم الأربعاء في ولاية ميريلاند (شمال)، وأودى بحياة ثلاثة أشخاص، فضلًا عن إصابة اثنين، حيث قام مسلح بإطلاق النار من مسدس على 5 أشخاص في حي يضم مكاتب تجارية بمنطقة "ايدجوود" بمقاطعة هارفورد التابعة للولاية، وفيما بعد تمكنت الشرطة من القبض عليه.

وتكررت حوادث اطلاق نار بين شهري حزيران وتموز الماضيين ابرزها استهدفت اعضاء في الكونغرس واحدى المنشات في سان فرنسيسكو بالاضافة لملهى ليلي في ولاية أركنساس, مما اسفر عن ضحايا.

يشار الى أن عدة مدن في الولايات المتحدة تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث اطلاق نار اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

سيريانيوز