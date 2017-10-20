وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يوم الخميس، 7 مشاريع إغاثية مع المنظمات الدولية والمحلية العاملة مخصصة للنازحين السوريين.

وذكرت صحيفة (عكاظ) السعودية، ان "المشاريع تشمل دعم الخدمات الصحية بمستشفى باب الهوى، وتشغيل مستشفى اللطامنة في ريف حماه الشمالي، ودعم مستشفى كفر نبل الجراحي، وإعادة تأهيل محطات المياه ونظام إدارة النفايات الصلبة في قرى محافظة إدلب، مع دعم المصروفات التشغيلية".

كما شملت "تحسين الوضع المائي المستدام في ريف إدلب، إضافة إلى توقيع عقد لتحسين الجودة والوصول للتعليم وتعزيز النظام التعليمي في سوريا، وتمكين الأسر الأكثر حاجة من خلال دعم أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية في سوريا"، وفقاً لما ذكرته الصحيفة السعودية.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وزع في الخامس من الشهر الجاري مساعدات إيوائية استهدفت 507310 من النازحين في محافظتي حلب وحماة.

وبلغت قيمة المساعدات التي قدمتها السعودية للنازحين السوريين عبر عدد من البرامج، نفذتها لهم في الداخل السوري والأردن، ولبنان، وتركيا، وعدد من دول الجوار، نحو 700 مليون دولار، وذلك حسب إحصائيات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين.

سيريانيوز