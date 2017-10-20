قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، انه من السابق لأوانه الحديث عن متى وكيف سيتم تشكيل المؤتمر الشعبي السوري.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيسكوف قوله "من السابق لأوانه الحديث عن متى وكيف سيتم تشكيل هذا المؤتمر الشعبي، الرئيس بوتين أعلن خلال حديثه أمام منتدى فالداي، أن هذه المبادرة تجري مناقشتها بشكل جدي، بما في ذلك الخطوط العامة لها، و الاتحاد الروسي تقدم بهذه المبادرة. وأنتم تعلمون أن الرئيس قال إن تنفيذ هذه المبادرة سيكون على المدى الطويل، وسيساعد على إكمال عملية تطبيع الأوضاع في سوريا بطريقة مستدامة ".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس، أن هناك فكرة لإنشاء مؤتمر للشعوب في سوريا يسهم في حل الأزمة في البلاد، حيث ان تشكيل مثل هذا المؤتمر يمكن أن يكون خطوة هامة نحو التوصل إلى تسوية سياسية، ونحو إعداد دستور جديد للبلاد أيضا.

وأضاف بيسكوف إنه "من الصعب الحديث بالضبط عن أين ومتى وكيف، سيتم ذلك".

وأشار بيسكوف إلى أن "الرئيس بوتين تحدث عن وجود فهم للاتجاه العام الذي يمكن أن تتحرك فيه الأمور من أجل مواصلة البحث عن تسوية، وكيفية تفعيل ذلك بالتفصيل، وكذلك كيفية تنفيذ الخطة المناسبة".

وتوقفت محاولات سابقة لإقامة مؤتمر شامل للحوار يجمع أطراف النزاع السوري، حيث احتضنت العاصمة الايرانية طهران في 2012 مؤتمراً نتج عنه تشكيل لجنة لمتابعة الحوار الوطني السوري تتولى إعداد التحضيرات اللازمة لاجتماع في دمشق، تلاه عقد "مؤتمر اللقاء التشاوري" في دمشق عام 2013 الذي غابت عنه جهات المعارضة وتحديداً القيادات المجموعات المسلحة، الأمر الذي لم يدفع بتلك المؤتمرات قدماً في إحراز أي تقدم بمجال الحوار السياسي.

ويعتبر مساري جنيف واستانا في الوقت الراهن، المسارين الوحيدين في سياق التسوية السياسية للأزمة السورية، رغم عدم وجود مفاوضات مباشرة بين وفد النظام ووفود المعارضة المتعددة في جنيف حتى اللحظة، في وقت تهتم فيه محادثات استانا بالأمور القتالية وتطبيق اتفاقات لوقف اطلاق النار وتخفيف التوتر وملفات انسانية وقضايا الأسرى بشكل عام.

سيريانيوز