اعتقلت الجهات المختصة اللبنانية يوم الجمعة، ثلاثة سوريين في مناطق بيروت وكسروان والبترون، للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وافادت (الوكالة الوطنية للإعلام) انه "بعد التحقيقات معهم، إعترف أحدهم بقتاله إلى جانب التنظيم الإرهابي"، مشيرة الى انه تم ضبط في جهازه الخلوي صور تؤكد تورطه.



واوضحت الوكالة انه تم تسليم المشتبه بهم إلى النيابة العامة العسكرية بواسطة شعبة المعلومات اللبنانية.

بشار الى أن السلطات الأمنية في لبنان ألقت القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كدخولهم البلاد بطريقة غير قانونية والقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.

سيريانيوز