قال مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي هربرت ماكماستر الخميس أن واشنطن يمكن أن تتعاون مع موسكو في سوريا وكوريا الشمالية وأوكرانيا، لكنها ستتصدى لـ "دورها المزعزع".

واضاف ماكماستر, في كلمة ألقاها في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن، إن "روسيا تمثل أحد التحديات للولايات المتحدة في مجال الأمن".

وأشار المسؤول الامريكي إلى أن الرئيس ترامب تبنى موقفا صارما في الشرق الأوسط وأوكرانيا لمواجه الدور الروسي المزعزع"، مضيفا في الوقت ذاته أن الرئيس الأمريكي "يرغب أيضا في احتواء أي نزاع محتمل مع روسيا".

وأكد مستشار ترامب أن واشنطن يمكن أن تتعاون مع الجانب الروسي في مجال مناطق خفض التوتر في سوريا، وكذلك في كوريا الشمالية، لأن موسكو قادرة على استخدام نفوذها الكبير للضغط على نظام كيم جونغ أون لكي يتخلي عن تطوير السلاح النووي، قائلا إن "روسيا قد تلعب في ذلك دورا مثمرا".

واتفقت الدول الضامنة (روسيا وايران وتركيا) بمفاوضات استانا في أيار الماضي, من حيث المبدأ على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا , وحتى الآن اكتملت عملية تشكيل المناطق الثلاث في ريفي القنيطرة ودرعا، وفي الغوطة الشرقية، وفي حمص, اما ادلب فتم الاتفاق خلال محادثات استانا الجارية على انشاء منطقة خفض تصعيد بالمحافظة.

وتعتبر روسيا من الدول الداعمة للنظام السوري عسكريا, كما تعد من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.