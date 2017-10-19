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اصابة جندي بقذائف صاروخية استهدفت مخفرا في انطاكيا التركية
أخبار العالم

قالت وكالة سبوتينك يوم الخميس نقلا عن مصادر محلية تركية قولها ان مسلحين شنوا، هجوما بالقذائف الصاروخية على مخفر تابع لخفر السواحل في بلدة صمانداغ في مدينة أنطاكيا بولاية هاتاي جنوب تركيا.


وقالت مصادر محلية للوكالة أن "مسلحين أطلقوا قذيفتين صاروخيتين على مخفر تابع لخفر السواحل في بلدة صمانداغ بمدينة أنطاكيا".

واضافت المصادر أن "اشتباكات اندلعت بين المعتدين وعناصر الأمن عقب الهجوم", لافتة إلى "استمرار الاشتباكات بين الجانبين".

وأكدت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة جندي بجروح.

وياتي هذا الهجوم بعد يومين على استهداف حافلة للشرطة في مدينة مرسين بعبوة ناسفة, اسفر عن اصابة 12 شخصا بجروح

يشار الى ان تفجيرا وقع قرب مركز للشرطة لصيانة المدرعات في ديار بكر في نيسان الماضي اسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص, قالت مصادر رسمية تركية انه عمل ارهابي.

سيريانيوز

 
2017-10-19 17:55:39
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