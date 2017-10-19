أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الخميس, أن العملية ضد "داعش" في سورية ستنتهي قريبا.

وقال لافروف في لقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ان "الوضع في سوريا، فيما يتعلق بتحقيق النجاح النهائي في مكافحة الإرهاب أصبح على وشك الانتهاء"، مشيرا إلى هزيمة الإرهابيين بفضل جهود كل هؤلاء الذين يحاربون "داعش" و"جبهة النصرة".

وحقق الجيش النظامي والقوات الحليفة له بدعم روسي, و"قوات سورية الديمقراطية" بدعم من التحالف الدولي تقدما كبيرا ضد داعش.

وأكد لافروف اننا "نؤيد في هذه الظروف ضرورة تفعيل العملية السياسية بشكل كامل, وتسمح زيارتكم بالعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد الخطوات لتنسيق الجهود بين المشاركين في عمليتي أستانا وجنيف. ونتوقع في أقرب وقت القيام بخطوات عملية لعقد اجتماعات جديدة في هذا الإطار".

ودعا لافروف دي ميستورا إلى مناقشة الخطوات المحتملة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ومواصلة الحوار الذي بدأه أمس مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وكان دي ميستورا قال خلال اللقاء مع لافروف ان الجولة الجديدة من محادثات جنيف بشان الازمة السورية ستعقد الشهر المقبل.

وقال دي ميستورا يوم الاربعاء ان اللقاء مع شويغو، كان كلقاءاتي السابقة معه، مفيدا جدا وبناء, مشيرا إلى أن توقيت اللقاء مناسب تماما من أجل مناقشة إمكانية الدفع في التسوية السورية إلى مراحل أكثر تقدما.

وعقدت 7 جولات من محادثات جنيف, رعاها الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا, كان اخرها في تموز الماضي وذلك بعد ايام على انعقاد اختتام استانا 6.

و تمت خلال الجولات, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب,في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع.

يشار إلى أن الجولة المزمعة من محادثات جنيف ستجري بعد المفاوضات في أستانا المزمع عقدها في 30 و31 تشرين أول الجاري.