قال المبعوث الاممي الى سورية ستافان دي ميستورا ان الجولة الجديدة من المفاوضات السورية في جنيف ستجري في تشرين الثاني المقبل.

واضاف دي ميستورا خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مجلس الأمن الدولي سيعقد في 25 تشرين الاول الجاري جلسة مكرسة للوضع في سوريا من أجل إجراء مشاورات حول تحريك العملية السياسية في هذا البلد".

كلف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دي ميستورا، في وقت سابق اليوم بتفعيل الخطوات الرامية إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات السورية في جنيف.

وياتي تكليف غورتيش خلال زيارة لدي ميستورا الى موسكو حيث التقى الاربعاء وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو حيث قال ان اللقاء مع وزير الدفاع الروسي، شويغو، كان كلقاءاتي السابقة معه، مفيدا جدا وبناء" مشيرا إلى أن توقيت اللقاء مناسب تماما من أجل مناقشة إمكانية الدفع في التسوية السورية إلى مراحل أكثر تقدما.

وعقدت 7 جولات من محادثات جنيف, رعاها الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا, كان اخرها في تموز الماضي وذلك بعد ايام على انعقاد اختتام استانا 6.

و تمت خلال الجولات, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب,في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع.

يشار إلى أن الجولة المزمعة من محادثات جنيف ستجري بعد المفاوضات في أستانا المزمع عقدها في 30 و31 تشرين أول الجاري.