قصف الجيش الاسرائيلي موقعا عسكريا سوريا في منطقة قوس السنديانة في ريف القنيطرة فيما لم ترد انباء عن وقوع إصابات".

وهذا الاعتداء هو الثاني في غضون 3 ايام اذ أعلن الجيش الاسرائيلي،الاثنين، استهداف بطاريات للدفاع الجوي تابعة للجيش النظامي شرق دمشق، زاعما انه رداً على استهداف إحدى طائراته في الأجواء اللبنانية.

وكانت القيادة العامة للجيش النظامي, قالت الاثنين, أن الدفاعات الجوية تصدت لغارة إسرائيلية اخترقت الأجواء السورية قرب الحدود اللبنانية وأصابت إحداها إصابة مباشرة, لافتة الى ان الطيران الاسرائيلي أطلق عدة صواريخ من داخل الأراضي المحتلة سقطت في أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية .

واستهدفت مقاتلات إسرائيلية في, أيلول الماضي، موقعين عسكريين للجيش النظامي، أولهما في 7 ايلول، تم أثرها استهداف مركز للدراسات والبحوث العلمية قرب مصياف في حماة، ما أدى لمقتل جنديين من الجيش النظامي، والغارة الثانية كانت في ال21 من الشهر ذاته قرب مطار دمشق الدولي.

يشار الى ان إسرائيل قصفت منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، مرات عديدة أهدافاً سورية أو أخرى لـ"حزب الله" في سوريا.