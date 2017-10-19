الذهب يسجل ارتفاعاً طفيفاً .. وغرام الـ21 قيراط بـ17700 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

عاود سعر الذهب، يوم الخميس، الارتفاع بشكل طفيف، ليسجل غرام الـ21 قيراط سعر 17700 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات في دمشق سعر غرام الـ 21 , 17700 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ15172 ليرة. وكان سعر غرام الذهب عيار 21 انخفض امس الأربعاء الى 17600 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ15085 ليرة. ويسعر الذهب في سوريا يومياً بالنظر إلى السعر العالمي للأونصة في البورصات العالمية، محسوباً بسعر الدولار بالسوق السوداء مقابل الليرة في اليوم نفسه، ليصار إلى تعميم السعر على جميع الصياغ الذين يبيعونه بسعر موحد لجميع فئاته وعياراته، ثم يضيف البائع على السعر هامش ربح يقدر بنحو 10% من سعر القطعة حسب تعقيد تشكيلها. سيريانيوز

2017-10-19 09:43:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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