أجرت الإمارات , يوم الخميس, تعديلاً وزارياً, تضمن تعيين وزراء جدد , وخروج 4, واستحداث 3 وزارات

وتضمن التعديل, بحسب وكالات انباء, تعيين عمر بن سلطان وزير الدولة للذكاء الاصطناعي, وسارة الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة, ومريم المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي.

كما عينت حصة بنت عيسي وزيرة لتنمية المجتمع, وناصر بن ثاني الهاملي وزيرا للموارد البشرية والتوطين, ونهيان بن مبارك وزيرا للتسامح , ونورة الكعبي وزيرة للثقافة وتنمية المعرفة.

وتضمن التعديل استحداث 3 وزارات دولة، للذكاء الاصطناعي، والعلوم المتقدمة، والأمن الغذائي المستقبلي.

كما تضمن التعديل خروج وزراء من التشكيلة السابقة, هم صقر غباش (وزير الموارد البشرية والتوطين) و لبنى بنت خالد القاسمي (وزيرة دولة للتسامح السابقة)، و راشد بن فهد (وزير دولة سابق) ونجلاء العور (وزيرة تنمية المجتمع السابقة) وعبد الله البسطي (الأمين العام السابق لمجلس الوزراء).

بدوره, قال نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان التعديل يأتي "تجديدا للدماء وتحفيزا للتغيير واستعدادا للمرحلة المئوية المقبلة" في مسيرة الدولة.

وشهدت الإمارات تعديلاً وزارياً في أوائل شباط من العام الماضي، حيث استحدثت منصب وزير دولة للسعادة، مهمته الأساسية مواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع، كما أسندت معظم خدمات الحكومة للقطاع الخاص .