كلف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بتفعيل الخطوات الرامية إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات السورية في جنيف.

وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات صحفية, إن "غوتيريش طلب من دي ميستورا إجراء مشاورات مع كافة الأطراف المعنية وتحريك الجهود الرامية إلى عقد جولة مفاوضات جديدة على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن.

وياتي ايعاز غورتيش خلال زيارة لدي ميستورا الى موسكو حيث التقى الاربعاء وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو حيث قال ان اللقاء مع وزير الدفاع الروسي، شويغو، كان كلقاءاتي السابقة معه، مفيدا جدا وبناء" مشيرا إلى أن توقيت اللقاء مناسب تماما من أجل مناقشة إمكانية الدفع في التسوية السورية إلى مراحل أكثر تقدما.

وعقدت 7 جولات من محادثات جنيف, رعاها الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا, كان اخرها في تموز الماضي وذلك بعد ايام على انعقاد اختتام استانا 6.

و تمت خلال الجولات, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب,في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع.

يشار إلى أن الجولة المزمعة من محادثات جنيف ستجري بعد المفاوضات في أستانا المزمع عقدها في 30 و31 تشرين أول الجاري.