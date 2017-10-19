قال الرئيس بشار الأسد, يوم الخميس, إن النجاح في القضاء على الإرهاب في سوريا يشكل "ضربة قاسية" ضد المشاريع الغربية المرسومة للمنطقة.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن الاسد قوله, خلال لقائه, رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية, اللواء محمد باقري, ان " الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية شريك رئيسي في هذه الانتصارات".

وتسلم الاسد من باقري رسالة من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي, "هنأه فيها بالانتصارات التي تتحقق ضد الإرهاب في سوريا".

وتضمن لقاء الاسد وباقري بحث عدة مجالات وعلى رأسها التعاون العسكري , بحسب وكالة سانا.

ووصل اللواء باقري, يوم الأربعاء, الى دمشق , حيث التقى وزير الدفاع فهد جاسم الفريج, و رئيس هيئة الأركان العامة للجيش النظامي العماد علي أيوب, وتم بحث عدة ملفات, لكن ملف محاربة الإرهاب تصدر اللقاءات.

وكن باقري حذر، أثناء زيارته لدمشق الأربعاء، إسرائيل من انتهاك المجال الجوي السوري والأراضي السورية.

والتقى الأسد في الآونة الأخيرة عددا من المسؤولين الايرانيين في دمشق, وكانت اخر مباحثات أجريت مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي , في يوم 5 من الشهر الجاري.

وتعد إيران إحدى الدول الضامنة للهدنة السورية, كما تعتبر ابرز داعمي النظام السوري عسكريا، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي له, في حين تواجه اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.