قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس, ان "هناك مخاطر أن تؤدّي مناطق عدم التصعيد إلى تقسيم سوريا، لكن نأمل تفادي ذلك، ونشعر بالقلق من بطء وتيرة المفاوضات السورية".

واضاف بوتين, خلال الجلسة الختامية العامة لمنتدى فالداي الدولي للحوار, أن بلاده "تعمل بشكل متزن ودقيق مع كافة المشاركين في عملية التسوية في سوريا، مع أخذ مصالحهم بعين الاعتبار".

وتابع بوتين ان "روسيا تواجه الإرهاب الى جانب الحكومة السورية الشرعية ودول أخرى في المنطقة، وتعمل على أساس القوانين الدولية".

وتابع الرئيس "أود أن أقول أن هذه الأعمال والتوجه إيجابي، وذلك ليس سهلا بالنسبة لنا، لكننا نتحلى بالصبر ومع كافة المشاركين في هذه العملية، ونوزن كل خطوة وكلمة، مع إحترام مصالحهم".

وتعمل روسيا بالتعاون مع تركيا وايران كدول ضامنة في محادثات استانا حيث توصلت الى اتفاق اقامة مناطق خفض تصعيد في المنطقة الجنوبية والغوطة الشرقية وريف حمص وادلب.

وتعتبر روسيا من الدول الداعمة للنظام السوري عسكريا, حيث تدخلت عسكريا في 30 ايلول عام 2015 وساهمت بشكل فعال في قلب ميزان الصراع لصالح النظام.