كشفت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية, يوم الخميس, أن وزير التجارة الداخلية السوري عبدالله الغربي يعتزم زيارة العاصمة بيروت في وقت قريب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة تأتي "تلبيةً لدعوةٍ من وزير الزراعة غازي زعيتر الذي سيَستقبله في احتفالٍ رسمي عند نقطة المصنع".

وعن جدول الزيارة, بينت الصحيفة أن الجدول "محدّد بالبحث بين الوزيرَين واللجنة المشتركة في اتّفاقيات تصدير البطاطا اللبنانية إلى سوريا وعبرها، وما يمكن أن يستورده لبنان من سوريا في المجال الزراعي".

ولم تحدد الصحيفة موعد دقيق لهذه الزيارة, لكن قالت إن الزيارة قريبة.

وتأتي الزيارة المزمعة بعدما اتفق وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي مع وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر، على تسهيل حركة مرور الترانزيت وتسهيل إجازات الاستيراد للسلع النباتية والحيوانية أمام التبادل التجاري مع الأخذ بعين الاعتبار حماية المزارع في كلا البلدين.

وجاء الاتفاق خلال زيارة وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر الى دمشق، والتي تعد الثانية بعد أولى قام بها مع وزيري الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن, والأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس, تزامناً مع معرض دمشق الدولي في آب الماضي.

ويشار إلى أن أوساط سياسية لبنانية دعت إلى تفعيل العلاقة بين سوريا ولبنان والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وخاصة بعد نجاح عملية "فجر الجرود" بطرد تنظيمات إرهابية من الحدود اللبنانية.