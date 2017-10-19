أصدرت جامعة حلب كتاباً يقضي بإحالة عدد من الطلاب والطالبات للتحقيق واتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم, بسبب تعليقات عبر "فيسبوك", على منشور يخص شكوى حول تدني نسبة النجاح في إحدى المواد التي صدرت عن كلية الحقوق.

وجاء في كتاب نائب رئيس جامعة حلب للشؤون الإدارية والطلابية وعمداء كلية الحقوق, والذي تداولته معلومات متطابقة من مصادر عدة, أنه "سيتم إحالة عدد من الطلاب والطالبات للجنة الانضباط لاتخاذ العقوبات المناسبة التي تكون عبرة لهم ولغيرهم من جهة، ولنعيد شيئا من الاعتبار لسمعة عضو هيئة تدريسية".

وأرجع الكتاب سبب إحالة الطلاب إلى "الإساءة ببعض أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق عبر مواقع التواصل الإجتماعي".

وكانت شبكة "أخبار حي الزهراء بحلب" نشرت في اب الماضي شكوى لأحد الطلاب حول تدني نسبة النجاح في مادة “مبادئ القانون الإداري” التي صدرت عن كلية الحقوق، ، وبلغ عدد الناجحين فيها 86 طالباً فقط من 586 طالباً تقدم للمادة , أي بنسبة 11.9%.

وعلق بعض الطلاب على المنشور بحكم العادة , ليأتي رد الجامعة صادماً بكتاب صادر عن نائب رئيس جامعة حلب للشؤون الإدارية والطلابية وعميد كلية الحقوق ينص على إحالة عدد من الطلاب والطالبات في جامعة حلب وكلية الحقوق إلى التحقيق .

وعاودت شبكة "أخبار حي الزهراء بحلب" تسليط الضوء على قرار إدارة الجامعة بمعاقبة الطلاب، حيث اتهمت في منشورها، نائب رئيس جامعة حلب وعمداء من كلية الحقوق بتحويل "الجامعة لفرع أمني".

وبحسب ما ذكرت صحيفة (الوطن) المحلية, فان عدد من طلاب جامعة حلب طالبوا بإحالة القضية إلى القضاء لإنصاف الطلاب وإبداء رأيه في القضية “إذا كان فيها مخالفة قانونية تستوجب العقوبات".

وتعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السورية .

سيريانيوز