أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم الخميس، أن الجولة السابعة من محادثات أستانا بشأن الأزمة في سوريا، ستعقد يومي 30-31 تشرين الأول الجاري.

وبينت الخارجية الكازاخستانية في بيان، "اتفقت الدول الضامنة لوقف إطلاق النار على عقد الاجتماع الدولي الرفيع المستوى السابع بشأن سوريا في إطار عملية أستانا في 30 و 31 تشرين الأول 2017".

ويأتي الإعلان عن موعد الجولة السابعة من المحادثات، بعد تأكيد المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا يوم الأربعاء، وخلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ضرورة استمرار المحادثات السورية في شكل أستانا.

وكان وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف توقع، يوم الثلاثاء، أن يتم تحديد موعد دقيق لعقد جولة سابعة من محادثات استانا بشأن سوريا في أقرب وقت.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الجاري, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا من بينها ادلب لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد.

سيريانيوز