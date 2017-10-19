التقى الرئيس بشار الأسد, صباح الخميس, رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في دمشق.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية ان الأسد استقبل اللواء باقري, وتم بحث "آخر التطورات على الساحة السورية والإقليمية".

ووصل اللواء باقري, يوم الأربعاء, الى دمشق , حيث التقى وزير الدفاع فهد جاسم الفريج, و رئيس هيئة الأركان العامة للجيش النظامي العماد علي أيوب, وتم بحث عدة ملفات, لكن ملف محاربة الإرهاب تصدر اللقاءات.

والتقى الأسد في الآونة الأخيرة عددا من المسؤولين الايرانيين في دمشق, وكانت اخر مباحثات أجريت مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي , في يوم 5 من الشهر الجاري.

وتعد إيران إحدى الدول الضامنة للهدنة السورية, كما تعتبر ابرز داعمي النظام السوري عسكريا، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي له, في حين تواجه اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.