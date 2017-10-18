استقالت وزيرة الداخلية البرتغالية كونستانكا أوربانو دي سوزا من منصبها, على خلفية حرائق الغابات التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص, في أسوأ كارثة تعرضت لها البلاد خلال الآونة الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام عن الوزيرة قولها, في خطاب استقالتها, "رغم أن المأساة كانت ناجمة عن عوامل متعددة، إلا أني توصلت لنتيجة واحدة، ومفادها أني لا أستطيع الاستمرار في مواصلة عملي لأسباب سياسية وشخصية".

وأعربت الوزيرة عن "حزنها الشديد لفقدان 106 أشخاص خلال موجة الحرائق الأخيرة."

وانتقدت أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام في البرتغال الحكومة بشدة لإخفاقها في منع موجة جديدة من الحرائق.

ونشبت حرائق غابات, منذ يوم الاحد الماضي, وسط وشمال البرتغال , سقط فيها عشرات القتلى والجرحى .

وتزامن ذلك مع نشوب حريق في منطقة غاليسيا الإسبانية الواقعة على الحدود مع البرتغال، حيث لقي أشخاص مصرعهم جراء 17 حريقا مفتعلا، بحسب السلطات.

وتأتي الحادثة في البرتغال بعد 4 أشهر من مقتل 64 شخصا وإصابة 250 في 17 حزيران جراء الحرائق الأكثر دمارا في تاريخ البلاد.