اقترب برشلونة الإسباني من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 3-1 الأربعاء في برشلونة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات.

وسجل اليوناني ديميتريوس نيكولاو (18 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني ليونيل ميسي (61) والفرنسي لوكاس ديني (64) أهداف برشلونة، ونيكولاو (90) هدف أولمبياكوس.



وهو الفوز الثالث على التوالي لبرشلونة فعزّز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط أمام يوفنتوس الإيطالي الذي تغلب على سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2-1 في تورينو.



وسجل البوسني ميراليم بيانيتش (29) والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (84) هدفي يوفنتوس، والبرازيلي أليكس ساندرو (12 خطأ في مرمى فريقه) هدف سبورتينغ لشبونة.



ونجح يوفنتوس بطل إيطاليا ووصيف بطل المسابقة القارية في محو خسارته أمام ضيفه لاتسيو 1-2 السبت في الدوري المحلي، وحقق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة القارية بعد الأول على أولمبياكوس.