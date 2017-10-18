أعلنت الإمارات, يوم الثلاثاء, عن مقتل 2 من طياريها اثر تحطم مروحية تابعة لقوات التحالف العربي المشارك في العمليات العسكرية باليمن, نتيجة "خلل فني".

ونقلت وكالة (وام) عن قيادة القوات المسلحة الإماراتية تأكيدها مقتل كل من "الرائد طيار علي سعيد سيف المسماري, والملازم أول طيار بدر يحيى محمد المراشدة, إثر سقوط طائرتهما نتيجة "خلل فني" أثناء أداء مهمتهما ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن".

وجاءت الحادثة بعد نحو شهر على مقتل طيار اماراتي إثر سقوط طائرته بسبب خلل فني, أثناء مهمة كان ينفذها ضمن عمليات قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

ويشار إلى أن الإمارات عضو في تحالف أغلبه من دول الخليج العربية شارك في الحرب الدائرة باليمن لدعم الحكومة اليمنية بعد أن أجبرتها قوات الحوثيين على الخروج من العاصمة، كما سبق وتولت الإمارات تدريب مقاتلين يمنيين محليين وتسليحهم.