جريحان بقذائف على ريف القنيطرة الاخبار المحلية شارك

سقطت قذائف, يوم الاربعاء, على مدينة البعث بريف القنيطرة, مما أسفر عن سقوط جريحين.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان " المجموعات الإرهابية المنتشرة في أحراج مزرعة بيت جن استهدفت منازل المواطنين في مدينة البعث ما أسفر عن إصابة طفلة ومواطن آخر بجروح متفاوتة". وكانت قذائف ورصاص قنص سقطت الاحد الماضي على قريتي حرفا وحضر بالقنيطرة, مما اسفر عن سقوط جرحى. وجرى التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز. سيريانيوز

2017-10-18 15:50:28 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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