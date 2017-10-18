اتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري, يوم الاربعاء, دول دائمة العضوية في مجلس الأمن, بتقديم الدعم والحماية لإسرائيل.

ونقلت وكالة (سانا) عن الجعفري قوله, خلال جلسة لمجلس الأمن, ان الدعم المقدم إلى إسرائيل من دول دائمة العضوية في مجلس الأمن يجعلها "تتغطرس في المنطقة وترتكب انتهاكات موثقة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وجاء كلام الجعفري بعدما هدد رئيس وزراء الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, الاثنين, باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها, وذلك في اول تصريح له, عقب استهداف الطيران الاسرائيلي بطارية للدفاعات الجوية السورية قرب دمشق.

كما يأتي ذلك في وقت تتبنى اسرائيل موقفاً متشدداً من ايران بسبب سياستها حيال الأزمة السورية والاتفاق النووي الايراني, مهددة من ان التساهل مع إيران بسبب برنامجها النووي قد يفضي إلى حرب, كما عبرت عن رفضها مرارا الوجود الايراني بسوريا.

ويتهم النظام في عدة مناسبات إسرائيل بتقديم الدعم للجماعات المسلحة في سوريا والتنسيق معها, فضلا عن ارتكاب "انتهاكات" و"اعتداءات" في الجولان المحتل .