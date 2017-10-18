واصل باريس سان جيرمان اكتساح منافسيه في دوري الأبطال وحقق الفوز 4-0 على مضيفه أندرلخت البلجيكي، وحقق بايرن ميونيخ فوزًا سهلاً 3-0 على ضيفه سيلتيك الاسكتلندي على ملعب "أليانز أرينا" الاربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي اللقاء الأول، سجل رباعية العملاق الباريسي كل من كيليان مبابي وإدينسون كافاني ونيمار وآنخيل دي ماريا في الدقائق 3 و44 و66 و88 ليحقق الفريق الفرنسي العلامة الكاملة 9 نقاط في الصدارة خلفه بايرن ميونيخ الألماني بست نقاط وسيلتيك ثلاث نقاط وأندرلخت بلا رصيد.



وعلى ملعب "أليانز أرينا"، سجل أهداف بايرن ميونيخ كل من توماس مولر 17، وجوشوا كيميتش (29) وماتس هوميلز (51).



وارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الثانية خلف باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد سيلتك عند 3 نقاط في المركز الثالث.