وضع مانشستر يونايتد، قدماً في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز 1-0 على بنفيكا اليوم الأربعاء، على ملعب النور، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأخطأ حارس بنفيكا البرتغالي، الشاب ميل سفيلار البالغ من العمر 18 عاماً في التعامل مع ركلة حرة مباشرة نفذها مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي الواعد ماركوس راشفورد بأن أمسك الكرة الساقطة ثم دخل بها المرمى.



وسجل راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.



وهو الفوز الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد فعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط أمام بازل السويسري العائد بفوز غال على مضيفه سسكا موسكو الروسي بهدفين نظيفين سجلهما الألباني تولان تشاكا في الدقيقة 29 وديميتري أوبرلان في الدقيقة 90.