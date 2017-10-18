واصل أتلتيكو مدريد الإسباني نتائجه الهزيلة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كارباخ الآذري الاربعاء ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة .

وعجز أتلتيكو مجدداً عن تحقيق انتصاره الأوّل في دور المجموعات، ليظل في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويضعف من حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة.



في المقابل، حصل كارباخ، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في دور المجموعات، على أول نقطة له في دوري الأبطال، ولكنه ظل في قاع الترتيب.



ولعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين خلال ربع الساعة الأخير من عمر المباراة، عقب طرد لاعبه الجنوب أفريقي دينو ندلوفو لحصوله على الإنذار الثاني.

وضمن نفس المجموعة، سقط تشيلسي في فخ التعادل مع ضيفه روما 3-3 على ملعب "ستامفورد بريدج".



وبهذه النتيجة يحتفظ تشيلسي بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، مقابل 5 نقاط روما الذي يتقدم بدوره عل أتلتيكو مدريد بفارق 3 نقاط، إثر تعادل الأخير مع كاراباكا الأذربيجاني 0-0 في وقت سابق.

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 11 عبر دافيد لويز الذي أطلق تسديدة قوية استقرت على يسار الحارس أليسون بيكر، وأضاف إدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 37، عندما حاول موراتا التسديد نحو المرمى فارتدت من قدم المدافع إلى زميله البلجيكي الذي تابعها من لمسة يمينية واحدة في الشباك.



وقبل نهاية الشوط الأول، اخترق ظهير روما الأيسر ألكسندر كولاروف وراوغ مدافع تشيلسي سيزار أزبيليكويتا، قبل أن يسدد كرة قوية اصطدمت بقدم المدافع الآخر أندرياس كريستيانسن لتهز الشباك في الدقيقة 40.



واستغل روما فقدان تشيلسي توازنه في الشوط الثاني عقب خروج دافيد لويز، فسجل هدفين متتاليين حملا إمضاء النجم دجيكو، الأول في الدقيقة 64 عندما قابل تمريرة طويلة عالية من فيديريكو فازيو بيسراه "على الطائر" في حلق المرمى، والثاني في الدقيقة 70 من متابعة رأسية إثر ركلة حرة.



لكن هازارد أبى أن يخرج فريقه خاسرا أمام أنصاره، فأحرز هدف التعادل في الدقيقة 75، إثر متابعة رأسية ذكية على يمين الحارس.