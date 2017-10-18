لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران يوم الاربعاء، في حادث إطلاق نار على منشأة تجارية في شمال مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الامريكية.

ونقلت وسائل اعلام عن مصدر في الشرطة لم يصرح عن اسمه قوله إن "جميع الضحايا الخمسة موظفون في شركة واحدة حيث وقع إطلاق النار"، مرجحا "وجود علاقة بين المهاجم والشركة".

ولا تزال الشرطة تبحث عن مشتبه به, حيث نشرت صورته واسمه رادييد لبيب بريس يبلغ من العمر 37 عاما.

من جهته, افاد مكتب مأمور مقاطة هارفورد بولاية ميريلاند على (تويتر) ان " الحادث وقع في ساحة انتظار سيارات بالولاية ما أسفر عن مصرع ثلاث أشخاص وسقوط إصابات".

واشار الى أن إطلاق النار جاء " بشكل عشوائي وأسفر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص المتواجدين".

وعلى خلفية الحادث , قامت الشرطة على الفور بإغلاق المدارس المتواجدة في محيط موقع الحادث، وطلبت من التلاميذ البقاء بالداخل، مع عدم السماح بدخول أي زوار.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من اعلان السلطات الامريكية يوم الثلاثاء، عن سماع إطلاق نار في جامعة هوارد في واشنطن، دون ان يسفر عن اصابات.

وتكررت حوادث اطلاق نار بين شهري حزيران وتموز الماضيين ابرزها استهدفت اعضاء في الكونغرس واحدى المنشات في سان فرنسيسكو بالاضافة لملهى ليلي في ولاية أركنساس, مما اسفر عن ضحايا.

يشار الى أن عدة مدن في الولايات المتحدة تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث اطلاق نار اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.