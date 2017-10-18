أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون, يوم الأربعاء, عن أمله بأن تسفر المساعي التي تبذلها إيران للوصول إلى حل سياسي للازمة السورية عن نتائج ايجابية تساهم في إنهاء معاناة اللاجئين السوريين إلى لبنان.

وأفادت وسائل إعلامية لبنانية, أن الرئيس عون قال, خلال استقباله في قصر بعبدا، المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في ايران عبد العلي علي عسكري, بأن المساعي التي تبذلها إيران للوصول إلى حل سياسي للازمة السورية قد تساعد في إنهاء معاناة اللاجئين السوريين إلى لبنان وتسهيل عودتهم إلى وطنهم ".

وتعتبر إيران من أكثر الدول دعماً للنظام سياسيا وعسكرياً حيث تدعم مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري في الحرب المستمرة منذ 2011.

وكان عون دعا, الاثنين, القوى العالمية للمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين بشكل امن إلى المناطق الآمنة في سوريا, لافتاً إلى أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل عددهم في أراضيه.

وسبق ان شدد عون في عدة مناسبات على ضرورة تنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لاسيما أن مناطقهم باتت آمنة", كما رفض فكرة توطين اللاجئين, ردا على فكرة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصلت أزمة اللاجئين السوريين في لبنان إلى الذروة , وسط انقسامات حيال هذه الملف, حيث يشدد مسؤولون في حزب الله على أن الموضوع يجب بحثه مع النظام السوري وإجراء التفاوض معه بخصوص مسألة عودة النازحين, في رفض الحريري التعامل مع أي جهة بشأن عودتهم , باستثناء الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

لكن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أعلنت أنها لا تعتبر الظروف في سوريا ملائمة لعودة آمنة للاجئين.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف, حيث يشكلون عامل ضغط اقتصادي واجتماعي على البلاد.

سيريانيوز