كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للتعاون الدولي حول مكافحة "الدولة الاسلامية" (داعش) بريت ماكغورك, يوم الأربعاء, أن التنظيم تعرض لخسائر في عدد مقاتليه بلغت نحو 6 آلاف مسلح في الرقة.

وكتب ماكغورك في حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "زعم "داعش" يوما أنه عنيف, وها هو الآن بائس وقضيته خاسرة".

واشار المسؤول الأمريكي، الى ان "الولايات المتحدة ستقدم مساعدات في إعادة إعمار المدينة التي كانت معقلا للتنظيم".

وزار اليوم الاربعاء وفداً رفيعاً من السعودية والولايات المتحدة، الرقة وأبدى استعداده تقديم الدعم والمساعدة لمباشرة مشاريع إعادة إعمار المدينة.

وسبق لماكغورك أن زار في آب الماضي مدينة الرقة، برفقة عدد من المسؤولين الأمريكيين، وذلك بهدف إطلاق مشروع إعمار مدينة الرقة وريفها وإصلاح الدمار الذي لحق بها على إثر المعارك ضد "داعش".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت إن الولايات المتحدة سوف تتصدر جهود المساعدة في إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الأساسية بعد هزيمة تنظيم داعش في الرقة.

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), يوم الثلاثاء, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في عملية جاءت بعد خروج العديد من مسلحي "داعش" الى دير الزور, بموجب اتفاق مع "قسد".