قررت السلطات التركية, يوم الاربعاء, إعادة فتح معبر باب الهوى "جيلوه غوزو" أمام الشاحنات التجارية المتوجهة الى سوريا.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن مصادر لها في ولاية هاتاي قولها، ان "السلطات المعنية ستُعيد فتح المعبر المقابل لمعبر باب الهوى على الجانب السوري أمام الشاحنات التجارية اعتباراً من اليوم الأربعاء".

ولفتت المصادر إلى أن "السلطات المعنية رفعت القيود المفروضة على نوعية المستلزمات والمواد التي يمكن للشاحنات نقلها أيضاً."

وكانت السلطات التركية قلصت في اب الماضي حجم المواد والسلع المصدرة الى سوريا عبر (جيلوه غوزو) بعد تدهور الأوضاع الأمنية في (باب الهوى) وحصرت العبور للشاحنات الناقلة للمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية ومواد التنظيف.

وشهد المعبر حركة مرور كثيفة للاجئين السوريين خلال الأعوام الماضية لاسيما بعد اشتداد المعارك في المناطق الشمالية في سوريا .