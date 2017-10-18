أعلنت الأمم المتحدة, يوم الأربعاء, أنها مستعدة للذهاب إلى مدينة الرقة, وذلك بعدما تمكنت قوات "سوريا الديمقراطية", المدعومة أمريكيا, من استعادتها من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأوضح مسؤول أممي , في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي), أن "توفير سبل للوصول إلى مدينة الرقة يأتي على قمة الأولويات، مشيرا إلى أن" نحو 300 ألف شخص هربوا من المدينة بحاجة ماسة إلى المساعدات في المخيمات المجاورة".

ويأتي الاستعداد عن الزيارة بعد ساعات على زيارة وفد رفيع من السعودية والولايات المتحدة إلى الرقة , حيث أبدى استعداده تقديم الدعم والمساعدة لمباشرة مشاريع إعادة إعمار المدينة.

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), يوم الثلاثاء, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وجاءت العملية بعد خروج العديد من مسلحي "داعش" الى دير الزور, بموجب اتفاق مع "قسد".