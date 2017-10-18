شدد الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الاربعاء, على استمرار المحادثات السورية في شكل أستانا.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن دي ميستورا قوله, خلال لقائه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في العاصمة موسكو, انه "ينبغي أن نواصل المحادثات في شكل أستانا، حيث اقترب موعد الاجتماع في أستانا."

وكان وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف توقع، يوم الثلاثاء، أن يتم تحديد موعد دقيق لعقد جولة سابعة من محادثات استانا بشأن سوريا في أقرب وقت.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الجاري, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا من بينها ادلب لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد.

من جهته, دعا شويغو "كافة الأطراف المشاركة في التسوية في سوريا للتعاون بشكل وثيق في إطار عمليتي أستانا وجنيف".

وكان دي ميستورا أعلن عن جولة ثامنة من مفاوضات جنيف ستبدأ في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري، لكن مصدرا في الخارجية الروسية قال إن المفاوضات قد تبدأ الشهر المقبل، مشيرا إلى أن كل شيء يعتمد على من سيمثل المعارضة السورية في الاجتماع.

وعقدت 7 جولات من محادثات جنيف, رعاها الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا, لكنها لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه.

و تمت خلال الجولات مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب,في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع.