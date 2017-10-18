أعلنت وزارة الداخلية الكويتية, يوم الأربعاء, تعديل أوضاع مخالفي الإقامة من عائلات السوريين، انطلاقا من الرغبة في " تقديم العون والمساندة لهم، وتخفيف معاناتهم".

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الكويتي، اللواء مازن الجراح الصباح, بحسب الموقع الرسمي للوزارة, انه "تقرر تعديل أوضاع المخالفين (الزوجة-الأبناء) فقط، وذلك بمنحهم إقامات وفق المادة 22 (التحاق بعائل) من قانون إقامة الأجانب".

ويسري التعديل , بحسب المسؤول الكويتي, على الكفيل المستوفي للاشتراطات المطلوبة، من حيث الراتب، وعدم وجود قيود أمنية تحول دون كفالته؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا يزيد أعمار الأبناء عن 20 سنة، وقت منح الإقامة، لمدة سنة واحدة فقط.

وأوضح اللواء الصباح أن تلك المنحة تسري بحق رعايا الجمهورية العربية السورية على من دخلوا البلاد قبل تاريخ 22/10/2017، ولا تطبق هذه الاشتراطات على ممن دخلوا البلاد بعد هذا التاريخ، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22/10/2017، ولدى الإدارات المختصة.

وكانت حكومة الكويت قررت في 2015 منح السوريين الذين دخلوا البلاد بموجب سمات دخول للزيارة بكفالة ذويهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، إقامات مؤقتة لأطول فترة ممكنة قانوناً، كما أن المقيمين منهم الذين انتهت عقود عملهم ولم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم بسبب عدم تمكنهم من تجديد جوازات سفرهم أو إحضار المستندات الخاصة بهم، فانه جرى تسهيل منحهم إقامة التحاق بعائل، نظرا للأوضاع المأساوية لبلادهم.

و يقيم على أرض الكويت حوالي 120 ألف شخص بين حامل للجنسية السورية أو سوريين مغتربين أو مواطنين كويتيين من ذوي الأصول السورية, وذلك بحسب إحصائيات رسمية.

سيريانيوز