سجل سعر الذهب، يوم الأربعاء، انخفاضاً جديداً بمقدار 100 ليرة عن سعره أمس، ليبلغ سعر غرام الـ21 قيراط 17600 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات في دمشق سعر غرام الـ 21 , 17600 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ15085 ليرة.

ويعود انخفاض السعر محلياً نظرا لانخفاض سعر الاونصه عالميآ حيث وصل الى1285$.

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 وصل امس الثلاثاء الى 17700 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ15173 ليرة.