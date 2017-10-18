أصدرت محافظة دمشق قرارات رفعت من خلالها رسوم دفن الموتى في مقابر المدينة.

واختلفت أسعار أجور المقابر في دمشق بحسب موقعها، حيث حدد القرار, الذي نشرته وسائل إعلام محلية, رسم بدل طابقين في مقبرة الدحداح ب150 ألف ليرة سورية, و75 ألف ليرة سورية مقابل التنازل للورثة, و100 ألف للأقارب.

وفي مقبرة باب صغير, تم تحديد رسم بدل طابقين فيها 100 ألف ليرة سورية, و50 ألف ليرة سورية مقابل التنازل للورثة, و75 ألف ليرة سورية للأقارب.

وبالنسبة لمقابر الميدان – الدقاقة – كفرسوسة – المزة – شيخ رسلان – القابون – برزة – جوبر – القدم, تم تحديد أسعار بدل طابقين 75 ألف ليرة سورية, و25 ألف ليرة سورية مقابل التنازل للورثة , و25 ألف للأقارب.

وفي مقابر ركن الدين – مهاجرين, تم تحديد أسعار بدل طابقين 50 ألف ليرة سورية , و15 ألف ليرة سورية مقابل التنازل للورثة, و 25 ألف للأقارب.

كما طالت القرارات أيضاً المبالغ المترتبة على المعاملات التي تصدر عن مكتب دفن الموتى، بحيث أصبح رسم تخصيص قبر جديد يكلف 5000 ليرة سورية، وتثبيت استحقاق دفن 5000 ليرة سورية، وترميم قبر 2000 ليرة سورية، وتسجيل الوفاة 2000 ليرة سورية، وبيان وفاة 1000 ليرة سورية، وبيان عائدية القبر 1000 ليرة سورية ورخصة حفار 50000 ليرة سورية.

من جهته, أكد عضو مكتب تنفيذي في محافظة دمشق , في تصريح لموقع (الاقتصادي), أن "رفع الأجور جاء بناء على دراسة واقعية لكلف الدفن الحالية، والتي تشمل قماش وشاش وقطن وصابون وكافور وحنة وأجور مغسل وحفار وبناء القبر وأجور النقل، ونتيجة لارتفاع هذه التكاليف جاء رفع أجور الدفن".

وكان القرار السابق الذي أصدرته محافظة دمشق عام 2016 حدد تكلفة بناء القبر من الأسفل وأجرة الحفار ورسوم الدفن ب ١٢٢٠٠ ليرة للدرجة الممتازة و ١٠٧٠٠ ليرة للدرجة الأولى و ٩٢٠٠ ليرة للدرجة الثانية و ٦٠٠٠ ليرة للدرجة الثالثة .

كما حدد القرار تكلفة تجهيز القبر من الأسفل بمبلغ ١٦٠٠٠ ليرة و أجور التنزيل للمتوفين ٢٥٠٠ ليرة .

يذكر أن التشييع والدفن وطبع إعلانات النعي وإقامة مجالس عزاء يستلزم الحصول على موافقات أمنية من عدة جهات، كما يشترط على ذوي الميت عدم ذكر سبب الوفاة في حالة مقتله على أيدي النظام، وذلك في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، أما في المناطق الساخنة فإن عمليات التشييع والدفن تتم على عجل ومن دون أي مراسم ولا تكاليف, كما تقام كثير من المقابر الجديدة في الحدائق والأراضي الزراعية .