أطلقت, يوم الأربعاء, صافرات الإنذار, في قواعد الجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة, وذلك بعد سقوط قذائف من الجانب السوري.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "صافرات الإنذار أطلقت، في قواعد عسكرية في شمال هضبة الجولان نتيجة رصد إطلاق قذائف جراء الحرب الداخلية في سوريا".

وسبق للجيش الإسرائيلي ان أسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل, كما استهدف عدة مواقع للنظامي في ريف القنيطرة, ردا على سقوط قذائف على الجولان المحتل, مصدرها الأراضي السورية, مؤكدا ان "أمن إسرائيل" يعتبر "اولوية".

وأسفرت الأوضاع المتوترة في الجانب الإسرائيلي من هضبة الجولان المحتلة و المعارك الأخيرة التي نشبت مؤخرا بين الجيش النظامي وقوات المعارضة المسلحة في الجانب السوري من الحدود ,عن اعلان الجيش الاسرائيلي القنيطرة ومحيطها "مناطق عسكرية مغلقة", في إجراء وقائي.

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي سيطرت على معبر القنيطرة عام 2015، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ 5 حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها تنفيذا لقراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.