بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الأربعاء, في اتصال هاتفي, مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, عدة ملفات, من بينها مسائل التسوية السورية.

وأوضح الكرملين, في بيان, نشرته وكالات أنباء, أن الاتصال الهاتفي جاء "بمبادرة من الجانب الإسرائيلي, حيث تم بحث مسائل التسوية في سوريا، والوضع القائم حول البرنامج النووي الإيراني، ونتائج الاستفتاء في إقليم كردستان العراق".

وجاء الاتصال الهاتفي عقب زيارة قام بها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مساء الإثنين، الى إسرائيل, واستمرت يومين, في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع روسي منذ سنوات كثيرة.

وبحث شويغو مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين, عدة أمور أبرزها الملف السوري والتواجد الإيراني العسكري في سوريا, فيما حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي انه لن يسمح بظهور قواعد عسكرية إيرانية في سوريا.

كما جاءت مباحثات بوتين ونتيناهو عقب تهديد الأخير, يوم الاثنين, باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها, وذلك في اول تصريح له, بعد استهداف الطيران الإسرائيلي بطارية للدفاعات الجوية السورية قرب دمشق.

وتجري روسيا إسرائيل بين الفينة والأخرى مباحثات حول عدة ملفات منها سوريا , فضلا عن التنسيق الأمني بين البلدين خلال القتال الدائر بسوريا, والذي منع حصول تصادم بين قوات الجيش الإسرائيلي وبين القوات الروسية.