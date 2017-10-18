قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سيلو, يوم الأربعاء, أن حملة القوات المدعومة من واشنطن على تنظيم داعش في شرق سوريا ستتسارع الآن بعد هزيمة التنظيم في معقله السابق في الرقة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث طلال سيلو ,قوله في اتصال هاتفي أن قوات سوريا الديمقراطية التي أعلنت هزيمة داعش في الرقة يوم الثلاثاء ستعيد نشر مقاتليها لينتقلوا من المدينة إلى جبهات القتال مع التنظيم بمحافظة دير الزور في شرق البلاد.

وأضاف سيلو أن النصر في الرقة سيكون له "تأثير إيجابي" على حملة دير الزور حيث سيكون من الممكن إعادة نشر المقاتلين بينما تتولى قوات الأمن المحلية السيطرة على الرقة.

وتابع "في قوات أمن هي التي ستتابع عمليات تأمين المواطنين بشكل جيد، تأمين المدينة بشكل جيد، فالقوات العسكرية أغلب القوات العسكرية ستتوجه باتجاه هذه المناطق، و ستتابع المشاركة مع مجلس دير الزور العسكري".

وأشار المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إلى أن "هذا كله لصالح الحملة والإسراع في انتهاء الحملة ".

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), يوم الثلاثاء, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية تنظيم داعش في دير الزور في مناطق شرقي نهر الفرات, في حين تشن الحكومة السورية مدعومة بغطاء جوي روسي في حملة منفصلة على داعش تتركز بالأساس على مناطق غربي النهر.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف من جهة أخرى.

وانحسر وجود التنظيم، في قطاع من الأراضي في وادي الفرات جنوبي دير الزور في سوريا ومناطق صحراوية على جانبي الحدود السورية العراقية.

سيريانيوز