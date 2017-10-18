اتفقت كل من السعودية والعراق، على إعادة تسيير رحلات جوية بين البلدين بدءاً من يوم الأربعاء، بعد توقفها منذ حرب الكويت عام 1990.

ونقل التلفزيون العراقي الرسمي، عن وزير النقل كاظم الحمامي قوله انه "في إطار التعاون المشترك بين العراق والسعودية تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الطرفين لتنظيم خدمات النقل الجوي وتقديم كافة الخدمات الارضية لطائرات المملكة وبالعكس."

ولفت الوزير العراقي الى مصالح بلاده مع السعودية، حيث سيشهد اليوم الأربعاء "هبوط طائرة شركة ناس السعودية في مطار بغداد الدولي تليها طائرة اخرى من الملكية السعودية."

وكانت شركة طيران "ناس"، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستطلق رحلات جديدة إلى الجمهورية العراقية، لتكون "ناس" أول ناقل جوي سعودي يبدأ رحلاته إلى العراق بعد أكثر من 25 عاما من توقف الرحلات بين البلدين. وستبدأ الرحلات من المطارات الرئيسية بالمملكة إلى عدد من المدن العراقية خلال الأسابيع القادمة.

وشهدت العلاقات السعودية العراقية تحولات إيجابية مؤخراً، بعد سنوات من المقاطعة، حيث اتفق البلدان في آب الماضي على فتح معبر "عرعر" الحدودي أمام حركة التجارة لأول مرة منذ عام 1990، عندما أغلق بعد قطع العلاقات بين البلدين بسبب غزو الكويت.

وتشترك السعودية والعراق بحدود برية تمتد لمسافة 800 كيلومتر.