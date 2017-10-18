أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش النظامي العماد علي أيوب ، يوم الأربعاء، مع نظيره الإيراني اللواء محمد باقري مباحثات رسمية تناولت تقييما شاملا للإنجازات الاستراتيجية التي تحققت في مجال مكافحة الإرهاب خلال المرحلة السابقة.

ونقلت وكالة (سانا) عن العماد أيوب قوله في مؤتمر صحفي، "أجرينا مباحثات موسعة تناولت تقييما شاملا لكل التطورات الجارية وبحثنا بالتفصيل مجمل العلاقات التي تربط بين جيشينا والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات".

واتهم أيوب واشنطن بأنها تحاول إعاقة تقدم الجيش النظامي في عملياته لمكافحة الإرهاب "عبر المجموعات التي ارتهنت لمشيئتها أو بالإيعاز للتنظيمات الإرهابية كتنظيم (داعش) وغيره لمهاجمة الجيش النظامي".

ويأتي اتهام واشنطن بمحاولة عرقلة تقدم الجيش النظامي، تكراراً لاتهام روسي سابق لها بـ"التظاهر" بمحاربة تنظيم “داعش” من اجل “تعقيد” تقدم الجيش النظامي.

وبدوره قال رئيس الأركان الإيراني اللواء محم باقري "نتواجد في دمشق للتأكيد على التنسيق والتعاون بمواجهة أعدائنا المشتركين من الصهاينة والإرهابيين"، مضيفاً.. "ناقشنا سبل تعزيز العلاقات في المستقبل ورسمنا خطوطا عريضة لهذا التعاون".

وتعتبر إيران من أكثر الدول دعماً للنظام حيث تدعم مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري في الحرب المستمرة منذ 2011.

وكان اللواء باقري وصل دمشق في زيارة رسمية، وتلبية لدعوة من العماد أيوب، حيث من المقرر ان يلتقي كل من الرئيس الاسد ووزير الدفاع، إضافة لنظيره السوري العماد أيوب.

سيريانيوز