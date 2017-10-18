افادت وكالة رويترز نقلا عن قائد عسكري عراقي كبير قوله إن قوات البيشمركة الكردية عادت يوم الأربعاء إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها في حزيران 2014 قبل اجتياح تنظيم داعش لشمال وغرب العراق.



وعادت القوات الكردية إلى هذا الخط بعد تسليمها مواقع في محافظة نينوى يوم الثلاثاء وذلك بعد أن كانت قد بسطت سيطرتها على مزيد من الأراضي خلال الحرب مع التنظيم المتشدد التي امتدت لثلاثة أعوام.



وكان الجيش العراقي دخل, يوم الاثنين, مبنى محافظة كركوك, وذلك عقب استعادة السيطرة على منشات حيوية ونفطية في المدينة, من قبضة القوات الكردية "البيشمركة", وسط أنباء عن فرار آلاف المدنيين.



وتعد كركوك من المدن الغنية بالنفط, وهي جزء من منطقة أجرت استفتاء كردستان على الاستقلال الشهر الماضي.



ولا تعد كركوك جزءا من إقليم كردستان الذي يتمتع بنوع من الإدارة المستقلة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن الأكراد يطالبون بضمها للإقليم مع مناطق أخرى يسكن فيها أكراد ويسمونها بالمناطق المتنازع عليها.

سيريانيوز